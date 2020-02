The Iowa high school state wrestling championships finished on Saturday. Here's the full results of the championship round at Wells Fargo Arena.

CLASS 1A

FINAL TEAM SCORING (Top 15):

1. Don Bosco, Gilbertville 170; 2. Lisbon 144.5; 3. Underwood 106; 4. West Sioux, Hawarden 87; 5. West Hancock, Britt 75; 6. Logan-Magnolia 63; 7. New London 50; 8. Hudson 49; 9. Wilton 35.5; 10. Western Christian, Hull 34; T-11. Denver 29.5; T-11. GT-RA 29.5; T-13. Interstate 35, Truro 28; T-13. Lake Mills 28; T-13. North Cedar, Stanwood 28

SATURDAY’S CHAMPIONSHIP MATCHES

106 pounds

Gable Porter (Underwood) def. Jaiden Moore (Don Bosco, Gilbertville) Dec 7-0

113 pounds

Marcel Lopez (New London) def. Clayton McDonough (Central Springs) Dec 6-2

120 pounds

Brandon Paez (Lisbon) def. Damon Huston (Midland, Wyoming) Dec 5-0

126 pounds

Aidan Noonan (Cascade) def. Adam Allard (West Sioux, Hawarden) Dec 4-2

132 pounds

Robert Avila Jr. (Lisbon) def. Cole Cassady (Martensdale, St. Mary`s) Fall 3:22

138 pounds

Cael Happel (Lisbon) def. Logan James (Underwood) Fall 3:29

145 pounds

Nick Hamilton (Underwood) def. Cael Rahnavardi (Don Bosco, Gilbertville) Dec 7-5

152 pounds

Marshall Hauck (Lisbon) def. Briar Reisz (Logan-Magnolia) Dec 7-5

160 pounds

Benjamin Smith (Iowa Valley, Marengo) def. Cade Tenold (Don Bosco, Gilbertville) TB-1 2-1

170 pounds

Ethan Fulcher (Hudson) def. Carson Tenold (Don Bosco, Gilbertville) TB-1 3-2

182 pounds

Thomas Even (Don Bosco, Gilbertville) def. Treyton Cacek (GT-RA) Fall 4:31

195 pounds

Tate Hagen (West Hancock, Britt) def. Cole Clark (Lisbon) Dec 7-4

220 pounds

Blake Haub (Ogden) def. Tyler Thurston (North Cedar, Stanwood) Dec 4-3

285 pounds

Chet Buss (North Butler-Clarksville) def. Ryley Snell (Interstate 35, Truro) MD 10-2

CLASS 2A

FINAL TEAM SCORING (Top 15):

1. Osage 85; 2. Union, LaPorte City 78; 3. Centerville 66; 4. Solon 63; 5. West Delaware 62; 6. Bondurant-Farrar 61.5; 7. West Liberty 52; 8. Sergeant Bluff-Luton 51; T-9. Eddyville-Blakesburg-Fremont 48.5; T-9. Winterset 48.5; T-11. Crestwood, Cresco 46; T-11. NH/TV 46; 13. Davenport Assumption 44; 14. Independence 43; 15. Maquoketa 37

SATURDAY’S CHAMPIONSHIP MATCHES

106 pounds

Camron Phetxoumphone (Webster City) def. McKinley Robbins (Greene County) Dec 5-0

113 pounds

Carter Fousek (Crestwood, Cresco) def. Cole Whitehead (Center Point-Urbana) Fall 1:40

120 pounds

Colby Lillegard (Bondurant-Farrar) def. Nick Fox (Osage) Dec 8-4

126 pounds

Matthew Lewis (Centerville) def. Isaiah Weber (Independence) Dec 6-0

132 pounds

Kayden Kauzlarich (Centerville) def. Lake Lebahn (Union, LaPorte City) Dec 9-4

138 pounds

Jalen Schropp (Williamsburg) def. Nathaniel Genobana (Centerville) Dec 8-3

145 pounds

Hayden Taylor (Solon) def. Trestin Sales (Eddyville-Blakesburg-Fremont) Dec 5-2

152 pounds

Will Esmoil (West Liberty) def. Jack Gaukel (Sergeant Bluff-Luton) Dec 3-2

160 pounds

Adam Ahrendsen (Union, LaPorte City) def. Matthew Doyle (Independence) Dec 1-0

170 pounds

Jax Flynn (Solon) def. Spencer Mooberry (Osage) Dec 8-4

182 pounds

Sage Walker (Eddyville-Blakesburg-Fremont) def. Jackson Kinsella (Creston) Dec 3-2

195 pounds

Evan Rosonke (NH/TV) def. Dylan Winkel (Central Lyon-G-LR) Dec 10-5

220 pounds

Cody Fisher (Woodward Granger) def. Kobe Simon (West Liberty) Dec 6-0

285 pounds

Kaden Sutton (ADM, Adel) def. Taven Rich (Maquoketa) Dec 4-2

CLASS 3A

FINAL TEAM SCORING (Top 15):

1. Waverly-Shell Rock 181; 2. Southeast Polk 141; 3. Fort Dodge 122.5; 4. Iowa City West 99.5; 5. Linn-Mar, Marion 92; 6. Bettendorf 81; 7. Ankeny 78; 8. Johnston 66.5; 9. Waukee 57.5; 10. WDM Valley 55; 11. North Scott, Eldridge 52.5; T-12. Norwalk 51; T-12. CR Prairie 51; 14. Indianola 43.5; 15. Mason City 40.5

SATURDAY’S CHAMPIONSHIP MATCHES

106 pounds

Ryder Block (Waverly-Shell Rock) def. Brandon O`Brien (Linn-Mar, Marion) Dec 4-0

113 pounds

Bailey Roybal (Waverly-Shell Rock) def. Ryder Downey (Indianola) Dec 5-1

120 pounds

Drake Ayala (Fort Dodge) def. Austin Kegley (Cedar Rapids Prairie) Fall 0:45

126 pounds

Cullan Schriever (Mason City) def. Carson Taylor (Fort Dodge) Dec 9-4

132 pounds

Hunter Garvin (IC West) def. Aiden Riggins (Waverly-Shell Rock) Dec 8-1

138 pounds

Caleb Rathjen (Ankeny) def. Dreyzon Phillips (Fort Dodge) MD 17-6

145 pounds

Graham Gambrall (IC West) def. Sam Kallem (Ankeny) Dec 10-5

152 pounds

Evan Yant (Waverly-Shell Rock) def. Caleb Corbin (WDM Valley) Dec 3-2

160 pounds

Ben Kueter (IC High) def. Tate Naaktgeboren (Linn-Mar, Marion) Dec 4-3

170 pounds

Mickey Griffith (Des Moines Lincoln) def. Ryan Plummer (Linn-Mar, Marion) Dec 9-2

182 pounds

Will Hoeft (IC West) def. Taner Harvey (Boone) Dec 5-4

195 pounds

Gabe Christenson (Southeast Polk) def. Ashton Stoner-DeGroot (Cedar Rapids Prairie) Dec 12-7

220 pounds

Brayden Wolf (Waverly-Shell Rock) def. Gage Linahon (Newton) Dec 8-6

285 pounds

Griffin Liddle (Bettendorf) def. Gabriel Greenlee (Ames) Dec 7-2