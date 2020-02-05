Lottery Drawings for Wednesday, Jan. 5, 2020.
Iowa
Midday
Pick 3: 6-8-6
Pick 4: 1-3-1-9
Illinois
Midday
Pick Three: 0-9-7 Fireball: 2
Pick Four: 8-1-8-3 Fireball: 2
LuckyDay: 8-14-18-40-43
Missouri
Midday
Pick 3: 2-5-5
Pick 4: 1-3-8-0
The evening numbers will be in Friday's paper.
Lottery Drawings for Tuesday evening, Jan. 4, 2020.
Iowa
Evening
Pick 3: 7-1-6
Pick 4: 2-8-9-4
Illinois
Evening
Pick Three: 3-9-9 Fireball: 8
Pick Four: 7-1-7-6 Fireball: 3
Lucky Day: 17-20-24-28-40
Missouri
Evening
Pick 3: 2-9-0
Pick 4: 7-5-1-1
Show Me Cash: 7-9-10-25-26
Mega Millions
32-48-50-51-64
Mega Ball: 10
Megaplier: 2