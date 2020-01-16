Thursday

Jan 16, 2020 at 4:35 PM


Lottery Drawings for Thursday, Jan. 16, 2020.

Iowa

Midday

Pick 3: 1-1-3

Pick 4: 6-5-6-4

Illinois

Midday

Pick Three: 3-8-2 Fireball: 6

Pick Four: 2-7-1-9 Fireball: 0

Lucky Day: 5-6-13-31-32

Missouri

Midday

Pick 3: 7-1-6

Pick 4: 5-1-3-7

The evening numbers will be printed in Saturday's newspaper.

Lottery Drawings for Wednesday, Jan. 15, 2020.

Iowa

Evening

Pick 3: 6-0-8

Pick 4: 6-1-7-2

Lotto America: 1-11-38-50-51

Star Ball: 9 All Star Bonus: 5

Illinois

Evening

Pick Three: 3-4-1 Fireball: 4

Pick Four: 9-6-1-6 Fireball: 0

Lucky Day: 4-19-28-43-45

Missouri

Evening

Pick 3: 3-9-7

Pick 4: 7-0-3-1

Show Me Cash: 4-12-13-18-26

Lotto: 7-14-15-23-36-41

Powerball

39-41-53-55-68

Powerball: 19

Powerplay: 2